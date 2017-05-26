Марио Балотелли: "Чтобы завоевать "Золотой мяч", мне нужно убить Месси и Криштиану Роналду"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что в ближайшее время собирается в отпуск и не будет смотреть финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Кроме того, итальянец заявил, что ему необходимо проявить себя лучше, чтобы добиться серьезной победы в своей карьере.

– Чтобы завоевать "Золотой мяч", мне нужно убить этих двоих (Месси и Криштиану Роналду), – сказал для Brescia Oggi Балотелли. – Если говорить о моей карьере, то пока я сделал недостаточно, необходимо проявить себя лучше. Что касается отпуска, то я буду отдыхать две недели и даже не посмотрю финал Лиги чемпионов.