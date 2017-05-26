Марио Балотелли: "Чтобы завоевать "Золотой мяч", мне нужно убить Месси и Криштиану Роналду"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметил, что в ближайшее время собирается в отпуск и не будет смотреть финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Кроме того, итальянец заявил, что ему необходимо проявить себя лучше, чтобы добиться серьезной победы в своей карьере.
– Чтобы завоевать "Золотой мяч", мне нужно убить этих двоих (Месси и Криштиану Роналду), – сказал для Brescia Oggi Балотелли. – Если говорить о моей карьере, то пока я сделал недостаточно, необходимо проявить себя лучше. Что касается отпуска, то я буду отдыхать две недели и даже не посмотрю финал Лиги чемпионов.
Levbereg
Вот зря он так пошутил слабо. Нужно было еще добавить и съесть сердце каждого. А потом улыбнуться. Странные у него фантазии. Кроме Баллотели еще есть много футболистов его уровня.
18:16
Da Lyrikas
Убить этих двоих - мало. Еще надо тысячи две футболеров грохнуть. Тогда будет шанс.
18:09