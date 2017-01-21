Марио Балотелли: "Что, расизм во Франции разрешен?"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что ему стыдно за болельщиков "Бастии", которые издавали крики обезьян на трибуне во время матча. Футболист не понимает, почему организаторы матча никак не отреагировали на этот инцидент.
– Результат с "Бастией"? Мы будем работать еще больше и стараться забивать, – написал в своем твиттере Балотелли. – Арбитр хорошо поработал, но вот болельщики… Разве это нормально, когда фанаты соперника издают звук обезьяны на трибунах? Всю игру это было слышно, и никто из комиссии не отреагировал? Что, расизм во Франции разрешен? Или только в Бастии? Футбол – потрясающий вид спорта, но болельщики вели себя ужасно!
баламошка
Да, разрешён. С тех пор как арабы и негры стали во Франции притеснять французов.
15:48
hipponus
Негры - это тоже люди, просто находящиеся на более ранней ступени эволюции. Поэтому постоянно напоминать им об этом - свинство ;)
15:38
RW.irk
Это были русские туристы! Нам с Веселым вновь очень стыдно, что мы с ним русские((
15:12
Gogy
А какое отношение имеют крики обезьян к расизму? Он подозревает, что негроидная раса похожа на гоминид? Он расист?
14:53