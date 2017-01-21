Марио Балотелли: "Что, расизм во Франции разрешен?"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что ему стыдно за болельщиков "Бастии", которые издавали крики обезьян на трибуне во время матча. Футболист не понимает, почему организаторы матча никак не отреагировали на этот инцидент.

– Результат с "Бастией"? Мы будем работать еще больше и стараться забивать, – написал в своем твиттере Балотелли. – Арбитр хорошо поработал, но вот болельщики… Разве это нормально, когда фанаты соперника издают звук обезьяны на трибунах? Всю игру это было слышно, и никто из комиссии не отреагировал? Что, расизм во Франции разрешен? Или только в Бастии? Футбол – потрясающий вид спорта, но болельщики вели себя ужасно!