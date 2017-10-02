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11:07 | Футбол — Франция

Марио Балотелли: "3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту!"

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Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в перерыве матча чемпионата Франции с "Марселем" (2:4) был разочарован игрой своей команды. Футболист высказывал недовольство в связи с тем, что "орлята" вели 2:0, однако уже в первом тайме пропустили три мяча.

- 3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту! – сказал Балотелли.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

орлята учатся летать)

11:32

poxi39

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11:21