Марио Балотелли: "3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту!"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в перерыве матча чемпионата Франции с "Марселем" (2:4) был разочарован игрой своей команды. Футболист высказывал недовольство в связи с тем, что "орлята" вели 2:0, однако уже в первом тайме пропустили три мяча.

- 3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту! – сказал Балотелли.