Марио Балотелли: "3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту!"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в перерыве матча чемпионата Франции с "Марселем" (2:4) был разочарован игрой своей команды. Футболист высказывал недовольство в связи с тем, что "орлята" вели 2:0, однако уже в первом тайме пропустили три мяча.
- 3 гола за 10 минут! Да ну вас к черту! – сказал Балотелли.
La gueulante de Mario #Balotelli à la mi-temps d'#OGCNOM 😡 #Jplus1 pic.twitter.com/i0iEliRZQn– J+1 (@jplusun) 1 октября 2017 г.
shpasic
орлята учатся летать)
11:32
poxi39
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
11:21