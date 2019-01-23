Марадона: "Надеюсь, самолет с Салой прилетел не в тот аэропорт, это ужасное невезение"

Чемпион мира-1986, бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона выразил надежду на то, что частный самолет с новичком "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту не разбился, а приземлился в другом аэропорту.

- Надеюсь, самолет прилетел не в тот аэропорт и мы найдем всех, кто находился на борту, живыми, вот и все. Это ужасное невезение. Когда происходят подобные ситуации, я думаю обо всех перелетах в своей жизни, - приводит слова Марадоны Radio Monte-Carlo со ссылкой на инстаграм журналиста Мартина Аревало.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

Эмилиано Сала: "Этот самолет, похоже, вот-вот развалится"