Манданда обошел Неймара в борьба за звание игрока месяца

Вратарь "Марселя" Стив Манданда признан лучшим игроком прошлого месяца в чемпионате Франции, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP). 32-летний француз в борьбе за почетное звание опередил нападающего "ПСЖ" Неймара и вингера "Бордо" Малкома. За Манданда проголосовало 47 процентов участников опроса, за Неймара - 37, а за Малкома - 16. В сентябре голкипер провансальцев сыграл в двух матчах, один из которых был выигран, и пропустил 1 гол.

Во втором по силе дивизионе Франции лучшим игроком сентября стал нападающий "Реймса"​ Теосон-Жордан Сьебатше (43 процента), опередивший Флориана Мартена из "Сошо" (34 процента) и Йоана Висса из "Аяччо" (23 процента). В прошлом месяце Сьебатшо сыграл в 4 матчах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.