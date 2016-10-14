22:05 14 октября | ФУТБОЛ — Франция

Манчини может возглавить "Марсель"?

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Итальянский специалист Роберто Манчини может стать главным тренером "Марселя", сообщает Football Italia. По информации издания, бывший рулевой "Интера" и "Манчестер Сити" также является претендентом на пост главного тренера сборной Англии.

Манчини присутствовал на матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между англичанами и Мальтой. Это утвердило прессу в предположении о том, что итальянец может возглавить команду "Трех львов" после ухода Сэма Эллардайса. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера английской сборной  является Гарет Саутгейт.

Также, по информации издания, Манчини рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера "Марселя". Нынешний рулевой французской команды – Франк Пасси – возглавил команду в апреле этого года. Владельцем клуба в ближайшее время станет американский бизнесмен Фрэнк Маккорт. Назначение нового главного тренера планируется после смены руководства команды.

 

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