Мальдини вел переговоры с "Миланом" и "ПСЖ"

Бывший игрок сборной Италии Паоло Мальдини подтвердил, что вел переговоры с "Миланом" и "ПСЖ". Также он признался, что готов выслушать любых клубов, кроме итальянских.

- Не знаю, почему я не вернулся в "Милан", - цитирует RMC Мальдини. - Я был близок к возвращению, когда клубом руководил Сильвио Берлускони, да и с приходом китайских инвесторов. Однако у меня было слишком много сомнений по поводу проекта китайцев и той роли, которую мне предлагали.

Также я несколько раз говорил с президентом "ПСЖ" Насером Аль-Хелаифи. Я также побывал на нескольких играх, но мне так и не поступило реального предложения. Готов выслушать любой клуб, только не итальянский, так как я не могу сделать этого после моей истории с "Миланом".