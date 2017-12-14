19:52 | Футбол — Франция

"Малага" нацелилась на Моуру

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Нападающий "ПСЖ" Лукас Моура может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает RMC Sport. В подписании контракта с форвардом заинтересована "Малага". "Анчоусы" рассчитывают арендовать игрока до конца сезона.

Предполагается, что Моура согласится на предложение, потому что главный тренер парижан Унаи Эмери не видит его в составе команды. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел за "Пари Сен-Жермен" 6 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Manted

в МЮ его надо,хороший игрок на фланг!

20:25