Максвелл: "Монако" проводит отличный сезон, его можно только поздравить"

Защитник "ПСЖ" Максвелл после победы над "Монпелье" в матче 34-го тура чемпионата Франции (2:0) отметил, что "Монако" проводит отличный сезон. Монегаски на 3 очка отстают от парижан в турнирной таблице, но имеют 2 игры в запасе.

- "ПСЖ" играл лучше "Монпелье", создал много моментов, но самое главное - победа, - цитирует пресс-служба клуба Максвелла. - Наша уверенность остается высокой, и мы выигрываем свои матчи. Не знаю, оказывает ли это давление на "Монако", но монегаски проводят отличный сезон, и их следует поздравить.