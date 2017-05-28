Максвелл: "Это был очень эмоциональный матч"

Защитник "ПСЖ" Максвелл после победы над "Анже" в финале Кубка Франции (1:0) признался, что для него встреча получилась очень эмоциональной. Эта игра стала для 35-летнего бразильца последней в футболке французской команды, за которую он выступает с 2012 года.

- Это был очень эмоциональный матч, - цитирует L'Equipe Максвелла. - Тиагу Силва решил дать мне возможность поднять кубок над головой. Это приятно. Могу лишь поблагодарить одноклубников за все слова и жесты, которые были очень трогательными. Если я не останусь работать в клубе, "ПСЖ" все равно останется в моем сердце на всю жизнь. Финал получился трудным, как и все финалы.

Трансляция матча "Анже" - "ПСЖ"