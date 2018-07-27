Максим Боков: "Головин – мальчишка неглупый. Проблем в "Монако" у него не будет"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков – о переходе 22-летнего игрока сборной России Александра Головина в "Монако". Сегодня хавбек заключил с клубом с Лазурного берега 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс процент с последующей продажи.

– "Ювентус" и "Челси" были хорошими вариантами для Головина, но не думаю, что "Монако" слабее этих двух команд, – сказал Боков. – Клуб приличный и условия, которые там озвучили, Головину на данный момент необходимы для роста. Главное – выучить язык. Это одно из самых важных условий для адаптации. Мальчишка неглупый, проблем не должно возникнуть. Саша по своему таланту, игрок, безусловно, европейский. (Арман МКРТЧЯН)