17:58 | Футбол — Франция

Максим Боков: "Головин – мальчишка неглупый. Проблем в "Монако" у него не будет"


Бывший защитник ЦСКА Максим Боков – о переходе 22-летнего игрока сборной России Александра Головина в "Монако". Сегодня хавбек заключил с клубом с Лазурного берега 5-летний контракт. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс процент с последующей продажи.

"Ювентус" и "Челси" были хорошими вариантами для Головина, но не думаю, что "Монако" слабее этих двух команд, – сказал Боков. – Клуб приличный и условия, которые там озвучили, Головину на данный момент необходимы для роста. Главное – выучить язык. Это одно из самых важных условий для адаптации. Мальчишка неглупый, проблем не должно возникнуть. Саша по своему таланту, игрок, безусловно, европейский. (Арман МКРТЧЯН)

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