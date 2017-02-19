Люсьен Фавр: "В красной карточке Балотелли нет ничего предвзятого"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после победы над "Лорьяном" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0) признался, что не знает причин, по которой нападающий Марио Балотелли получил красную карточку. Тем не менее, он уверен, что никакой предвзятости к скандально известному футболисту у арбитров быть не может.

- Честно сказать, я не видел, что случилось, - цитирует L'Equipe Фавра. - Внезапно, Бало стал покидать поле. Я спрашиваю: "Что случилось?", а мне в ответ: "Марио удалили". Я не видел, когда ему дали красную карточку, не знаю почему. Кажется, что он что-то сказал в адрес судьи.

Я не люблю обвинять кого-либо. Что сделано, то сделано. Не считаю, что арбитры относятся к Балотелли строже, чем к остальным. Они совершенно беспристрастны. Если есть, за что наказывать игрока, они накажут. Если нет ничего, то они не будут делать этого.