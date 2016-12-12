Люсьен Фавр: "В целом "Ницца" довольна результатом матча с "ПСЖ"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ничьей с "ПСЖ" (2:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции подчеркнул, что в целом команда довольна результатом встречи. Благодаря набранному очку "Ницца" по итогам 16 туров сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице.

– Мы немного расстроены, но сравнительно расстроены, – приводит goal.com слова Фавра. – В целом мы довольны результатом. Мы хотели забить третий гол, мне обидно за первый гол "ПСЖ", который дал сопернику собраться с силами. С другой стороны, можно быть довольным тем, как мы играли при счете 2:2.