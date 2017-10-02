Люсьен Фавр: "Трудно проиграть, когда ведешь со счетом 2:0"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр раскритиковал своих игроков после поражения от "Марселя" (2:4) в матче чемпионата Франции. По ходу игры "Ницца" вела со счетом 2:0.

– Когда вы ведете 2:0 и так начинаете игру, проиграть сложно, – цитирует AFP Фавра. – Игра была в наших руках, мы все контролировали. И внезапно это. Нельзя так терять концентрацию. Нельзя было давать сопернику мяч, нельзя было рисковать ненужными прорывами. Соперник был опасен в каждой второй атаке. Это не столько сила характера "Марселя", сколько наша вина. Мы допустили ошибки в тактике.