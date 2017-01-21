Люсьен Фавр: "Слишком много внимания уделяется тому, что "Ницца" должна побеждать"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ничьей с "Бастией" в матче 21-го тура чемпионата Франции (1:1) отметил, что его команда должна была побеждать, так как большую часть второго тайма играла в большинстве. Тем не менее он не видит проблемы в том, что команда имеет серию из трех ничьих кряду.

- При игре 11 против 10 мы могли бы и победить 2:1, но не сделали этого, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - "Ницца" доминировала над соперником с начала второго тайма, а после удаление и тем более. Тем не менее "Бастия" хорошо подготовилась к игре с нами. Было трудно противостоять их построению 3-4-2-1, и мы допустили слишком много ошибок. Конечно, отсутствие Беланда и Сери сказывается, но "Ницца" сегодня могла выиграть и без них, поэтому бесполезно говорить про отсутствовавших. Мы играли полчаса в большинстве, но не смогли извлечь из этого выгоду. Однако мы опять не проиграли, но чувствуется, что слишком много внимания уделяется тому, что "Ницца" должна побеждать, так как идет в лидерах. Мы стараемся, но пока чего-то не хватает. Такие вещи происходят по ходу сезона, это нормально.