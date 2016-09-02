Люсьен Фавр: "Сказал Балотелли, что для меня все игроки равны"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр доволен подписанием нападающего Марио Балотелли. При этом он подчеркнул, что итальянцу не гарантировано место в основном составе.

– Мы до сих пор не знаем точно физических кондиций Марио. Он будет работать. Это самое главное, – цитирует официальный сайт "Ниццы" Фавра. – Главным качеством тренера является честность. Я сказал Балотелли, что не делаю разницы между игроками. Играют только лучшие. Моя задача – улучшать игру футболистов. Если они этого хотят, то все у нас получается.

Напомним, "Ницца" является соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы.