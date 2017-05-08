Люсьен Фавр: "Публике такие матчи нравятся, но я не могу высоко оценить качество игры"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр выразил недовольство игрой чемпионата Франции с "Марселем" (1:2). По его словам, команда слишком многое позволяла сделать сопернику.

– Игра вышла захватывающей, было много моментов, публике такое нравится, но я не могу высоко оценить качество встречи, – цитирует AFP Фавра. – Слишком многое не удавалось. Но я не жалею. Много недель мы были на хорошем уровне. Какие-то цели уже достигнуты, а какие-то недостижимы. Нам не хватало компактности, соперник тоже освобождал зоны, но мы плохо этим пользовались. Это только третье наше поражение, но раздражает, когда понимаешь, что можно было сыграть лучше. Мы не были плохи, но сыграли недостаточно хорошо.