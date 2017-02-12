Люсьен Фавр: "Понимали, что счет 0:2 ничего не значит"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр остался доволен ничьей в матче чемпионата Франции с "Ренном" (2:2). После первого тайма его команда проигрывала со счетом 0:2.

– Я думаю, что это хороший результат, – цитирует AFP Фавра. – Мы выжаты как лимоны, но хорошо поработали. Соперник выбрал схему 4-4-2 и очень высоко прессинговал, было сложно справиться. Игра была очень плотной, найти свободную зону сложно. Но когда соперник подустал, мы заиграли значительно быстрее. В перерыве понимали, что 0:2 еще ничего не значит. Просто поставили перед собой цель и отыгрались.