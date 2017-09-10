Люсьен Фавр: "Победа над "Монако" - копия прошлогоднего матча"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр считает, что в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Монако" (4:0) его подопечные действовали хорошо как команда. Специалист сравнил завершившуюся встречу с игрой 6-го тура предыдущего розыгрыша национального первенства - в ней "орлята" также обыграли "монегасков" со счетом 4:0, а дублем отметился Марио Балотелли.

- Было важно показать хорошую игру - это позволило нам набрать три очка, а также улучишить разницу забитых и пропущенных мячей, - цитирует официальный сайт "Ниццы" Фавра. - Этим вечером мы сыграли эффективно, действовали как команда, надежно сыграли в обороне. С точки зрения результата этот матч стал копией прошлогодней игры, но этим вечером на поле было много новых игроков.