Люсьен Фавр: "Ницца" показала боевой дух в меньшинстве"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр похвалил свою команду за проявленный боевой дух в матче чемпионата Франции с "Тулузой" (2:1). Его команда пропустила быстрый гол и осталась в меньшинстве в конце первого тайма. Но после удаления в составе соперника в конце игры забила дважды.

– Это было красиво. Мы проявили боевой дух, играя в меньшинстве, – цитирует Le Figaro Фавра. – Игра доставила удовольствие. Это была очень важная победа. Вратарь нас спас, взяв пенальти при счете 0:1. С 0:2 было бы сложнее отыграться. А своим спасением Бенитес придал нам сил. Посмотрите на реакцию игроков, когда он это сделал. Они поверили в себя и почувствовали, что противник может дрогнуть.