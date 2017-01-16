Люсьен Фавр: "Ницца" не будет прогрессировать, если будет искать какие-то оправдания"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр не стал делать трагедии из ничьей с "Метцем" в 20-м туре чемпионата Франции, из-за которой команда уступила первую строчку "Монако". Также он не стал жаловаться на плохое качество газона или отсутствие ряда игроков.

- Это был очень сложный матч, очень сложный, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Я ожидал нечто подобное. Тем не менее, нельзя жаловаться на 0:0, ведь это одно очко. Обе команды могли выиграть. С начала сезона все без исключения игры "Ниццы" были трудными. Мы не можем сказать, что потеряли 2 очка.

- Команда слишком пострадала из-за отсутствия ряда игроков?

- Мы знали, что с Кубком Африки, травмами и дисквалификациями, лишимся некоторых игроков, поэтому не стоит жаловаться. Зимой на трансферном рынке очень трудно найти подходящих игроков. Нужно работать с составом, что у нас есть.

- Газон также не помог вам...

- Разумеется, он не был идеальным. Но я не намерен жаловаться на это. Не делал этого весь сезон, и не собираюсь начинать сейчас. Обе команды имели одинаковые проблемы с полем. "Ницца" не будет прогрессировать, если будет искать какие-то оправдания.