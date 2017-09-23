Люсьен Фавр: "Ницца" могла и выиграть у "Анже"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после ничьей с "Анже" в матче 7-го тура чемпионата Франции (2:2) отметил, что его команда не лучшим образом сыграла. Тем не менее, он рад, что удалось уйти от поражения.

- У нас было очень трудное начало, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Мы очень сильно играли в центре, потому что "Анже" был очень компактен, играл по схеме 5-4-1, что позволяло им быстро переходить к возвращению мяча, и именно здесь мы сделали ошибки. "Ницца" дала сопернику получить легкие мячи. Я всегда говорю, что, когда кто-то атакует, нужно думать о защите, а когда кто-то защищается, нужно думать об атаке. Мы знали, что "Анже" - опасный соперник. Он очень хорошо защищался и быстро собирались после потери мяча. Конечно, то, что нам удалось вернуться в игру и сравнять счет - положительный результат. В конце мы могли даже сделать счет 3:2, это было бы прекрасно.