Люсьен Фавр: "Не могу сказать, готов ли играть Балотелли"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр не уверен, что новичок команды Марио Балотелли готов играть с первых минут в предстоящем матче лиги 1 с "Марселем". По его словам, итальянец еще набирает оптимальную форму.

– Его подготовка проходит очень хорошо, – цитирует L’Equipe Фавра. – Посмотрим, сможет ли он сыграть. Морально он настроен, работает с позитивом. На тренировках вы могли видеть, что он забивает, умело обращается с мячом. Потенциал есть. Но вопрос в физической готовности, в командных движениях. Для их отработки нужно время. В "Ливерпуле" он не играл в последнее время. Так что я пока ничего сказать не могу. В отношениях с ним никаких проблем нет. Я их и не ожидал.

Мы отрабатывали разные схемы на тренировках. Но постоянно чего-то не хватает. Мы должны уметь варьировать схему в зависимости от соперника. Всегда будет не хватать исполнителей под конкретную схему. Необходимо работать над этим.

Что касается Беланда, то он 15 июля перенес операцию. С нами неделю он тренируется нормально, без перерывов. Но нужно соблюдать осторожность. Он не может быть готовым на сто процентов. Это прекрасный универсальный игрок атаки. Хотя использовать его на флангах, наверное, неправильно. Он должен играть в центре.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.