Люсьен Фавр: "Балотелли не сыграет с "Метцем"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр на пресс-конференции перед матчем 10-го тура чемпионата Франции против "Метца"†сообщил, что нападающий Марио Балотелли не примет участия в игре. 26-летний итальянец испытывает проблемы со здоровьем, которые не позволили ему на этой неделе сыграть в Лиге Европы с "Зальцбургом" (1:0). Форвард этим летом перебрался во Францию, где в 4 встречах забил 5 голов. Матч "Метц" - "Ницца" состоится завтра и начнется в 18.00 по московскому времени.