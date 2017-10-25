Люсьен Фавр: "Балотелли должен сыграть с "ПСЖ"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр считает, что его команда готова к противостоянию с "ПСЖ" в ближайшем матче чемпионата Франции. Напомним, что последние четыре матча во всех турнирах "Ницца" проиграла, но это последняя команда, которая обыгрывала "ПСЖ" – это случилось 30 апреля.

– Сейчас лучший момент для встречи, – цитирует AFP Фавра. – Мы с нетерпением ждем поединка с "ПСЖ". Нужно показать хороший футбол, коллективно защищаться и грамотно пользоваться мячом. Нужно действовать компактно и эффективно. Это и команды касается, и каждого игрока. Балотелли? Он восстановился после травмы и должен сыграть в этом матче. Единственная потеря – Сери.