Люсьен Фавр: "44 очка у "Ниццы" после первого круга - фантастика"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр назвал фантастикой 44 очка и первое место его команды в чемпионате Франции после первого круга. Также он отметил, что главное - прогрессировать.

- Ничья в матче с "Бордо" - хороший результат, так как ход матча мог измениться в одну или другую сторону, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - 44 очка после первого круга - это фантастика. Главное - прогрессировать, над этим будем работать. Это единственное, что имеет значение для развития. Мы будем продолжать играть с данной философией и в 2017 году. "Ницца" может стать лучше во всех аспектах. В составе много молодых игроков, которые могут прибавить.