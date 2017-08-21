Людовик Жюли стал послом "Монако"

"Монако" объявил о назначении бывшего нападающего клуба Людовика Жюли в роли посла клуба на сезон-2017-18. Француз будет представлять "красно-белых" вов ремя различных коммерческих и некоммерческих мероприятий.

- Я очень рад вернуться в "Монако", - цитирует пресс-служба клуба Жюли. - После стольких лет в клубе я испытываю гордость в связи с тем, что я получил должность посла. Я с нетерпением жду жеребьевки Лиги чемпионов в четверг, где я буду выступать в новой роли.