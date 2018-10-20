Людовик Жюли: "Если "Монако" с Анри сразу проиграет, ничего страшного не случится"

Бывший нападающий "Монако" Людовик Жюли рассчитывает, что под руководством Тьерри Анри монегаски прибавят в качестве игры. "Монако" не знает побед на протяжении десяти последних матчей.

– Смена тренера по ходу сезона – это всегда неожиданно, – цитирует AFP Жюли. – Анри подходит "Монако". Он хорошо поработал в штабе сборной Бельгии два года и хотел начать самостоятельный проект. Результаты скажут все за него. Появление Анри здесь – это хорошо для французского футбола и "Монако". Ему нужно вернуть уверенность команде и найти тактическую схему. Если он сразу проиграет, ничего страшного не случится. Пусть спокойно поработает.