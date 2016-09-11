Людовик Жюли: "Балотелли может выступить так же успешно, как Бен Арфа в прошлом сезоне"

Бывший футболист сборной Франции Людовик Жюли выразил надежду, что новичок "Ниццы" Марио Балотелли сможет успешно выступить в грядущем сезоне и повторить прошлогодний успех Атема Бен Арфа. В минувшем сезоне он отметился 17 голами в 34 матчах и летом перешел в "ПСЖ".

- Все знают, что Балотелли - сильный игрок, - цитирует Football Italia Жюли. - Но одного таланта недостаточно, в спорте еще нужен характер. Здорово, что "Ницца" заполучила такго футболиста. Думаю, он может выступить так же успешно, как Бен Арфа в прошлом сезоне.