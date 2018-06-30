Любительский клуб предложил издевательский контракт Бен Арфа

Любительский клуб "Кастети-Гуз" включился в борьбу за полузащитника "ПСЖ" Атема Бен Арфа, который 1 июля станет свободным агентом. Как сообщает Ouest France, коллектив, выступающий в региональной лиге, предложил 31-летнему французу контракт с зарплатой 800 евро в месяц, а также рядом бонусов - 20 евро за забитый гол, 25 евро за голевую передачу и 30 евро за красную карточку на нем. Кроме того, в соглашении будет прописаны пункты, согласно которым Бен Арфа разрешается не стирать экипировку команды, а также употреблять пиво.