Ляказетт выбыл на несколько недель, "Лион" может начать поиски нового форварда

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт в игре 4-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (1:3) снова получил травму и выбыл на несколько недель. На 87-й минуте встречи форвард неудачно совершил рывок и, закрыв лицо футболкой, сразу проследовал в раздевалку.

В связи с очередной травмой Ляказетта французский сайт boursorama.com высказал предположение, что клуб будет искать нового нападающего. "Лион" может либо приобрести внутри Франции джокера, то есть пополнить заявку вне трансферного окна, что во французском первенстве дозволительно в случае серьезной травмы игрока, либо поискать свободного агента. Среди возможных вариантов называются Мирослав Клозе, Димитар Бербатов, Эмманюэль Адебайор и Питер Одемвингие. (Александр ПРОСВЕТОВ)