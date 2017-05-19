Ляказетт сообщил об уходе из "Лиона"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт заявил о намерении покинуть клуб по окончании текущего сезона. По словам форварда, сейчас наиболее подходящий момент для ухода.

- Мне кажется, что это правильный момент для ухода из "Лиона". Мне хочется открыть для себя что-то новое, перейти на другой уровень, - приводит L’Equipe слова Ляказетта. - Сейчас то время, когда мой уход может пойти на пользу всем.

В текущем сезоне Ляказетт провел за "Лион" 44 матча во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 1 голевую передачу. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Атлетико".