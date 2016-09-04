08:25 | ФУТБОЛ — Франция

Ляказетт отказался подписывать новый контракт с "Лионом"

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Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт отказался подписывать новый контракт с клубом. Как сообщает L'Equipe, руководство намерено сделать 25-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком клуба, поэтому предложило повысить зарплату до 6,36 миллиона евро в год. Кроме того, "Лион" хочет увеличить сумму отступных за футболиста, которым этим летом активно интересовались "Арсенал" и "Вест Хэм", до 70 миллионов евро. Тем не менее, в данный момент времени футболист отказался ставить подпись под новым соглашением.

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