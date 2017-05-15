Ляказетт не уйдет из "Лиона"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт подчеркнул, что не думает о возможной смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересована дортмундская "Боруссия" и "Атлетико".

- Рад, что имею возможность помочь команде, как это было в матче с "Монпелье", но мне хотелось бы сделать нечто большее, - приводит Goal.com слова Ляказетта. - Я бы хотел помочь "Лиону" занять более высокое место в таблице.

В этом сезоне я стал более зрелым, я лучше понимаю одноклубников. Если говорить о моем будущем, то всегда есть возможность развития. Но я не собираюсь никуда уходить.

В текущем сезоне 25-летний француз провел в составе "Лиона" 44 матча во всех турнирах, забив 35 голов.