Ляказетт еще может перейти в "Атлетико"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт отметил, что еще может перейти в "Атлетико". Переход может состояться этим летом, несмотря на то, что в этом случае игрок не сможет выступать за мадридцев до янвваря. Напомним, что ФИФА запретила "Атлетико" регистрировать новичков в ближайшее трансферное окно

– Переход в "Атлетико" еще возможен. Аренда в "Лион" до зимы? Не думал об этом, – цитирует Ляказетта Eurosport. – Президент уже говорил, что это невозможно. Что касается "Боруссии", то это итересный вариант. Также могу оказаться в Англии, но пока это только слухи.