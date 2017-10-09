Лукас Моура: "Отказался от пиццы и барбекю, хоть и скучаю по ним"

Полузащитник "ПСЖ" Лукас Моура заявил, что он сосредоточен на улучшении физической формы. Хавбек отметил, что концентрируется на возвращении в состав команды и пока не думает о попадании в состав сборной Бразилии.

– Теперь я стал питаться правильно. Больше не ему пиццу и барбекю, хоть и скучаю по ним, – цитирует GFFN Моуру. – Я сосредоточен на том, чтобы улучшить свою физическую форму. Какая бы ситуация не была с возвращением в сборную Бразилии, это будет решение Тите. Мне же надо сосредоточиться на прогрессе в "ПСЖ". Для меня сезон начался непросто, но я намерен вернуться в стартовый состав.

Моура пропустил начало сезона, восстановившись от травмы лодыжки в начале сентября. В чемпионате Франции он принял участие в 2 матчах, забив 1 гол и заработав 1 желтую карточку. Еще в двух встречах национального первенства он был в заявке на игры, но не появился на поле.