Лукас Моура: "Чувствую себя несчастным в "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Лукас Моура заявил, что чувствует себя несчастным в команде из-за того, что тренерский штаб не дает себя проявить. В этом сезоне 25-летний футболист всего пять раз выходил на поле в чемпионате Франции и забил один мяч.

– Для меня стало жестким ударом то, что я не выхожу на поле, – цитирует L’Equipe Моура. – Я расстроен, что не могу показать себя. Чувствую себя несчастным в "ПСЖ". Мне нравится чемпионат Испании, там я бы смог прижиться. Хотя, если честно, мне все равно, где играть. Я знаю, на что способен.