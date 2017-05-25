"Лорьян" проиграл "Труа" в первом стыковом матче, несмотря на гол экс-форварда "Спартака"

"Труа" на своем поле вырвал победу у "Лорьяна" (2:1) в первом стыковом матче за место в лиге 1. Единственный гол в составе гостей на счету Маджида Уориса, выступавшего за "Спартак". Решающий мяч был забит 40-летним Бенжаменом Ниве на 90-й минуте.
Ответная встреча состоится 28 мая.
Чемпионат Франции
Лига 1
Стыковые матчи
Первый матч
"Труа" – "Лорьян" – 2:1 (1:0)
Голы: Дарбьон, 37 (1:0). Уорис, 82 (1:1). Ниве, 90 (2:1).
"Труа": Самасса, Жиродон, Обианг, Эрель, Ниве, Дарбьон (Тиагу, 71), Азамум, Конфе (Кордоваль, 86), Дингоме, Грансир (Тинан, 76), Ньян.
"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа, Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга (Кафу, 78), Кабо (Меслуб, 56), Филиппото, Жанно (Муканджо, 64), Уорис.
Предупреждения: Конфе, 31. Обианг, 65. Жиродон, 89. Тинан, 90+2. Сиани, 90+3.
Судья: Бюке.
25 мая. Труа. Стадион "Стад дель Об".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/