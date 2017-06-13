"Лорьян" и "Ланс" хотят лишить "Амьен" места в лиге 1

"Лорьян" и "Ланс" подали жалобу на "Амьен" в Федерацию футбола Франции и в Профессиональную футбольную лигу. Оба клуба рассчитывают, что с "Амьена" будут сняты очки, и это поможет им в следующем сезоне оказаться в лиге 1. Напомним, что "Амьен" попал в высший дивизион, заняв второе место в лиге 2.

Поводом для претензии стала позиция одного из акционеров "Амьена" Джона Уильямса, сообщает RMC. Он владеет 0,12 процента акций клуба, входит в руководство, но в то же время зарегистрирован как футбольный агент, что запрещено регламентом Федерации футбола Франции. В "Амьене" утверждают, что он имеет должность консультанта и не играет роли в руководстве клуба. Однако "Ланс" и "Лорьян" намерены цепляться до последнего за надежду сыграть в лиге 1.