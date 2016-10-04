19:13 | ФУТБОЛ — Франция

Лоран Косьельни: "Фекир напоминает мне Месси"

0
0
0

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни высоко оценил талант своего партнера по сборной Франции Набиля Фекира. По его словам, форвард "Лиона" напоминает по манере игры Лионеля Месси.

– У Набиля невероятная техника, – цитирует AFP Косьельни. – Он напоминает мне Месси с небольшими поправками на стиль работы с мячом. Он способен здорово играть на команду и действовать эффективно один в один. Фекир может играть на обоих флангах атаки. С ним мы способны играть разнообразнее. Надеюсь, он вырастет в большого игрока.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ