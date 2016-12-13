Лоран Блан: "Я не сижу у телефона в ожидании предложений"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан признался, что не спешит принимать предложения от других клубов. По словам специалиста, он с пониманием отнесся, когда парижане решили заменить его на Унаи Эмери.

– У меня все стабильно, – цитирует Le Figaro Блана. – Я в отпуске, пользуясь возможностью, уладил некоторые личные дела. Встречаюсь с интересными людьми. У меня время все расписано, дни проходят быстро. Я не сижу у телефона в ожидании звонков от клубов.

Я не настолько тщеславен, чтобы думать, будто "ПСЖ" только я мог бы привести к успеху. Это большой проект. Там я провел три фантастических года. Считаю, что у нас все складывалось хорошо. Хотелось бы, конечно, другого расставания, поскольку это было довольно грубым. Но я в футболе 30 лет и знаю, как это бывает. Ничего нового в увольнении тренеров нет.