Лоик Перрен: "Сент-Этьен" сделает все для победы над "ПСЖ" ради Гальтье"

Капитан "Сент-Этьена" Лоик Перрен заявил, что его команда будет играть только на победу в матче 37-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ". "Зеленые" хотят победой над парижанами попрощаться с главным тренером Кристофом Гальтье, который после 9 лет работы покинет команду.

- Мы сделаем все, чтобы выиграть у "ПСЖ", потому что всегда хорошо добиваться отличного результата против такой команды, - цитирует L'Equipe Перрена. - Всем сердцем будем стараться преуспеть в последнем матче на "Жоффруа-Гишар" для нашего тренера Кристофа Гальтье. Он многое дал клубу. У него всегда были отличные отношения с игроками.