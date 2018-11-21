Ллорис - самый успешный вратарь в истории сборной Франции

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис стал самым успешным вратарем в истории французской команды, опередив Фабьена Бартеза. После победы над Уругваем в товарищеском матче на счету Ллориса стало 62 победы с "трехцветными", а Бартез за свою карьеру одержал 61 победу. Тем не менее, нынешнему первому номеру Франции понадобилось для этого 108 матчей, а Бартез сыграл только 87 встреч.

Кроме того, Ллорис сравняли по числу матчей за сборную с Зинедином Зиданом (108). Только три игрока по-прежнему опережают вратаря "Тоттенхэма" по этому показателю: Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиан Тюрам (142).