"Лион" забил пять мячей в ворота "Монпелье", пропустив первым

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Лион" разгромил "Монпелье" со счетом 5:1. А "Бордо" на выезде нанес поражение "Метцу" – 3:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Лион" – "Монпелье" – 5:1 (2:1)

Голы: Сансон, 4 (0:1). Фекир, 36 – с пенальти (1:1). Толиссо, 42 (2:1). Фекир, 57 (3:1). Толиссо, 70 (4:1). Корне, 75 (5:1).

Удаление: Поати (Монпелье), 8.

"Анже" – "Кан" – 2:1 (1:0)

Голы: Кеткеофомфон, 12 (1:0). Ндой, 54 (2:0). Карамо, 71 (2:1).

"Метц" – "Бордо" – 0:3 (0:1)

Голы: Малком, 36 (0:1). Лаборд, 71 (0:2). Телин, 76 – с пенальти (0:3).