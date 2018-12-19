"Лион" вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв "Амьен"

"Лион" на выезде обыграл "Амьен" в 1/8 финала Кубка лиги - 3:2. Гости к 60-й минуте вели с разгромным счетом благодаря голам Муссы Дембеле, Бертрана Траоре и Мартена Террье.

"Лион" вышел в 1/4 финала турнира, составив компанию "ПСЖ". Остальные участники этой стадии определятся позже.

Кубок французской лиги

1/8 финала

"Амьен" - "Лион" - 2:3 (0:2)

Голы: Дембеле, 20 - с пенальти (0:1). Траоре, 45+2 (0:2). Террье, 60 (0:3). Денайер, 70 - в свои ворота (1:3). Тимит, 90+1 (2:3).

"Амьен": Дрейер, Бодмер (Лефор, 30), Аденон, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Блен, Гнахоре, Мендоса (Тимит, 61), Отеро (Годдос, 70), Кужава.

"Лион": Горжелен, Дюбуа (Денайер, 46), Тете, Марсал (Менди, 66), Соле, Тузар, Диоп, Ндомбеле, Дембеле, Траоре (Фекир, 86), Террье.

Предупреждения: Аденон, 19. Кужава, 31. Марсал, 39. Отеро, 39. Террье, 42. Блен, 90+2.

Удаление: Аденон, 26.

Судья: Абед.

19 декабря. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".