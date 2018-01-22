"Лион" вырвал победу у "ПСЖ", забив на 94-й минуте

"ПСЖ" проиграл "Лиону" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Уже на 2-й минуте встречи Набиль Фекир со штрафного поразил ворота парижан, а под занавес первого тайма Левен Кюрзава сравнял счет. Во второй половине защитник гостей Дани Алвес получил красную карточку за неспортивное поведение, а на последних секундах игры Мемфис Депай из-за пределов штрафной площади забил победный гол "ткачей".

Это поражение стало вторым в сезоне для "ПСЖ", лидирующего в турнирной таблице, а "Лион" продлил беспроигрышную серию и продолжает идти на второй строчке, отставая от парижан теперь на 8 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Лион" - "ПСЖ" - 2:1 (1:1)

Голы: Фекир, 2 (1:0). Кюрзава, 45+3 (1:1). Депай, 90+4 (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Марселу, Морель, Менди, Фекир, Тузар, Ндомбеле, Корне (Траоре, 77), Диас, Ауа (Депай, 69).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Верратти (Пасторе, 87), Ло Сельсо, Рабьо, Ди Мария (Менье, 61), Кавани, Мбаппе (Дракслер, 36).

Предупреждения: Ло Сельсо, 53. Менди, 60. Верратти, 77. Кавани, 80. Депай, 90+4.

Удаление: Дани Алвес (П), 57.

Судья: Тюрпен.

21 января. Лион. Стадион "Парк ОЛ".

Дани Алвес накричал на судью и получил красную карточку. Видео //

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