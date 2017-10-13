"Лион" вырвал победу у "Монако"

"Лион" на своем поле обыграл "Монако" в матче 9-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола на 5-й компенсированной минуте стал Набиль Фекир. Это второп поражение монегасков в сезоне.

"Монако" идет на втором месте в турнирной таблице, а "Лион" - на восьмом.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Лион" - "Монако" - 3:2 (2:2)

Голы: Диас, 11 (1:0). Маркуш Лопеш, 17 (1:1). Фекир, 23 (2:1). А.Траоре, 34 (2:2). Фекир, 90+5 (3:2).

"Лион": Антони Лопеш, Янга-Мбива, Тете, М.Диакаби, Менди (Марсал, 84), Фекир, Тузар, Ауа, Ндомбеле (Маолида, 80), Б.Траоре (Депай, 60), Диас.

"Монако": Субашич, Глик, Конголо, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Мейте, Маркуш Лопеш, Лемар (Боскилиа, 89), А.Траоре (Тилеманс, 80), Кейта (Каррильо, 90+3).

Предупреждения: Фекир, 45. Янга-Мбива, 48. Антони Лопеш, 52. А.Траоре, 55. М.Диакаби, 69.

Судья: Бастьен (Франция).

13 октября. Лион. Стадион "Де Люмьер".