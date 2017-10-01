"Лион" второй тур подряд играет со счетом 3:3

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Лион" сыграл вничью с "Анже" (3:3), хотя по ходу игры вел с разницей в два мяча. Отметим, что в прошлом туре лионцы с таким же счетом сыграли с "Дижоном".

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Анже" – "Лион" – 3:3 (1:3)

Голы: Диас, 5 (0:1). Рафаэл да Силва, 30 – в свои ворота (1:1). Диакаби, 38 (1:2). Депай, 41 (1:3). Токо-Экамби, 58 (2:3). И.Траоре, 67 (3:3).

"Анже": Летелье, Андре, И. Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Фюльжини (Капель, 54), Сантамария, Тэ (Сюню, 84), Кривелли (Гийом, 72), Токо-Экамби.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Диакаби, Менди, Депай, Фекир, Тузар, Ндомбеле (Ферри, 84), Б. Траоре (Морель, 55), Диас (Корне, 55).

Предупреждения: Марселу, 50. Тома, 59. Рафаэл да Силва, 64. Сантамария, 78. Ферри, 90+2.

Удаление: Марселу, 50.

Судья: Лесаж (Франция).