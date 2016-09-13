"Лион" возмущен статьей в Le Parisien

"Лион" на своем официальном сайте выразил возмущение публикацией в издании Le Parisien. В газете появилась статья под названием "Секреты фиаско "Лиона". В ней авторы утверждают, что "Лион" раскачивается со всех сторон и оказывается в системном кризисе, о чем говорят два поражения в двух последних матчах лиги 1.

Как сообщает официальный сайт "Лиона", президент клуба Жан-Мишель Олас позвонил в редакцию газеты и в течение получаса беседовал с авторами статьи, приводя контраргументы их утверждениям. Однако Le Parisien отказалась публиковать слова Оласа, что сделал "Лион" на своем сайте, заявив, что в статье газеты содержатся сплошь безосновательные утверждения, включая слова о конфликте внутри команды, о финансовых проблемах и трансферных неудачах.