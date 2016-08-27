"Лион" уступил "Дижону", дважды ведя в счете

"Дижон" на своем поле переиграл "Лион" в матче 3-го тура чемпионата Франции. Для команды, вернувшейся в лигу 1 по итогам прошлого сезона, эта победа стала первой и позволила подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Дижон" - "Лион" - 4:2 (2:2)

Голы: Толиссо, 20 (0:1). Саммаритано, 24 - с пенальти (1:1). Ляказетт, 37 (1:2). Жулиу Тавареш, 45+1 (2:2). Баамбула, 73 (3:2). Лис Мелу, 88 (4:2).

"Дижон": Рейне, Варро, Рюфли, Абдельхамид, Чафик, Бальмон, Саммаритано (Баамбула, 55), Амальфитано, Марье, Жулиу Тавареш (Гастьен, 75), Дьони (Лис Мелу, 62).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Янга-Мбива, Гоналон, Рыбус (Ферри, 68), Фекир (Гренье, 76), Толиссо, Дардер, Ляказетт (Вальбуэна, 45), Корне.

Предупреждения: Нкулу, 23. Амальфитано, 45+2. Бальмон, 55. Гоналон, 74.

Судья: Амель.