19:51 | ФУТБОЛ — Франция

"Лион" уступил "Дижону", дважды ведя в счете

0
0
0

"Дижон" на своем поле переиграл "Лион" в матче 3-го тура чемпионата Франции. Для команды, вернувшейся в лигу 1 по итогам прошлого сезона, эта победа стала первой и позволила подняться на 11-е место в турнирной таблице. 

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Дижон" - "Лион" - 4:2 (2:2)

Голы: Толиссо, 20 (0:1). Саммаритано, 24 - с пенальти (1:1). Ляказетт, 37 (1:2). Жулиу Тавареш, 45+1 (2:2). Баамбула, 73 (3:2). Лис Мелу, 88 (4:2). 

"Дижон": Рейне, Варро, Рюфли, Абдельхамид, Чафик, Бальмон, Саммаритано (Баамбула, 55), Амальфитано, Марье, Жулиу Тавареш (Гастьен, 75), Дьони (Лис Мелу, 62).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Янга-Мбива, Гоналон, Рыбус (Ферри, 68), Фекир (Гренье, 76), Толиссо, Дардер, Ляказетт (Вальбуэна, 45), Корне.

Предупреждения: Нкулу, 23. Амальфитано, 45+2. Бальмон, 55. Гоналон, 74. 

Судья: Амель.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ